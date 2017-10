Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird ein neuer Landtag in Niedersachsen gewählt. Anja Piel ist Spitzenkandidatin der Grünen. Wer ist sie?

Anja Piel ist 51 Jahre alt und wurde in Lübeck geboren. Sie hat eine Ausbildung zur Industriekauffrau in Bad Schwartau gemacht. Heute wohnt sie mit ihrem Mann in Fischbeck, ihre beiden Kinder sind bereits ausgezogen. Nach ihrem Umzug nach Niedersachsen hat sie das Mütterzentrum in Hameln mit aufgebaut und war dort auch angestellt. Dort traf sie auch auf die Grünen, denen sie 1998 beigetreten ist. (Weiterlesen: Das Wahlprogramm der Grünen zur Landtagswahl in der Zusammenfassung.)

1998 bis 2012 war Piel Geschäftsführerin bei der Grünen Ratsfraktion in Hameln. Außerdem war sie Kreisvorsitzende im Verband Hameln-Pyrmont, Mitglied im niedersächsischen Parteirat, stellvertretende Oberbürgermeisterin von Fischbeck, stellvertretende Landesvorsitzende und Landesvorsitzende. Schon zur letzten Landtagswahl 2013 war sie Spitzenkandidatin der Grünen.

