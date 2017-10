Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird ein neuer Landtag in Niedersachsen gewählt. Bernd Althusmann ist Spitzenkandidat der CDU. Wer ist er?

Bernd Althusmann wurde vor 51 Jahren in Oldenburg geboren. Nach seinem Abitur am Herdergymnasium in Lüneburg studierte er im Rahmen seiner Offiziersausbildung Pädagogik an der Bundeswehruniversität Hamburg. Anschließend studierte er Betriebswirtschaft in Lahr und promovierte 2007 in Potsdam. Von 1994 bis 2009 saß Althusmann im Niedersächsischen Landtag, ab 2003 war er dort auch parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Dann legte er sein Abgeordnetenmandat nieder, um erst Staatssekretär des Niedersächsischen Kultusministeriums und anschließend Kultusminister zu werden. (Weiterlesen: Das Wahlprogramm der CDU zur Landtagswahl 2017 in der Zusammenfassung.)

2011 war Althusmann Präsident der Kultusministerkonferenz der Länder, bis er 2013 die Landtagswahl verlor und nach Namibia zog. Dort leitete er in Windhoek die Landesvertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit seiner Rückkehr 2016 leitet Althusmann die Niederlassung Hannover der TOPOS Personalberatung in Hamburg. Seit November 2016 ist er zudem Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2017.

