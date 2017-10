Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird ein neuer Landtag in Niedersachsen gewählt. Stephan Weil ist Spitzenkandidat der SPD. Wer ist er?

Stephan Weil wurde vor 59 Jahren in Hamburg geboren und wohnt in Hannover, seit er sieben Jahre alt ist. Nach seinem Abitur 1977 arbeitete er ein Jahr lang im Rahmen seines Zivildienstes in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Kinderheilanstalt Hannover. Danach studierte er von 1979 bis 1986 Jura in Göttingen und arbeitete nach seinem Examen als Rechtsanwalt, Richter und Staatsanwalt. (Weiterlesen: Das Wahlprogramm der SPD zur Landtagswahl 2017 in der Zusammenfassung.)

1991 bis 1997 war Weil Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Hannover-Stadt und war 1994 bis 1997 Ministerialrat im Niedersächsischen Justizministerium. Ab 1997 war er bis 2006 als Stadtkämmerer für Finanzen, Recht, Ordnung, Gebäudewirtschaft, Feuerwehr und städtische Unternehmen verantwortlich. 2006 wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Hannover gewählt, 2012 zum Landesvorsitzenden der niedersächsischen SPD und 2013 schließlich zum Ministerpräsidenten Niedersachsens. Außerdem sitzt Weil im Aufsichtsrat der Volkswagen AG.

Alle Informationen zur Landtagswahl 2017 finden Sie hier auf einen Blick.

Alle weiteren Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2017 im Porträt: