Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird ein neuer Landtag in Niedersachsen gewählt. Dana Guth ist Spitzenkandidatin der AfD. Wer ist sie?

Dana Guth ist 47 Jahre alt und wohnt in Herzberg am Harz. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 16 und 23 Jahren. Seit 1996 arbeitet sie als selbstständige Immobilien- und Versicherungsmaklerin. 2016 ist Guth in die AfD eingetreten, im gleichen Jahr wurde sie Kreisvorsitzende im Kreis Göttingen. Auf dem Parteitag der AfD am 7. August 2017 wurde sie zur Spitzenkandidatin für die Landtagskandidatin gewählt. Sie ist eine Kritikerin des AfD-Landesvorsitzenden Paul Hampel. (Weiterlesen: Das Wahlprogramm der AfD zur Landtagswahl 2017 in der Zusammenfassung.)

