Gefahr für Kinder beim Verzehr Millionen Eier in Niedersachsen mit Insektizid belastet?

Osnabrück. Mehr als eine Million Eier, die in Niedersachsen in Umlauf sind, könnten mit dem Insektizid Fipronil belastet sein. Für Kinder besteht beim Verzehr ein Gesundheitsrisiko.

Nach Angaben des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums sind die Eier aus Erzeugerbetrieben in Belgien und den Niederlanden über eine Packstelle in Nordrhein-Westfalen auch nach Niedersachsen gelangt.

Fipronil ist in Lebensmitteln nicht zugelassen. Das niedersächsische Agrarministerium empfiehlt die Rückgabe der Eier, die in den Handel gelangt und verkauft worden sind.

Risiko für Kinder

Die entsprechenden Chargen der Eier tragen die Stempelaufdrucke 1-NL 4128604 oder 1-NL 4286001 sowie die Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 14. August und 16.August 2017. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor einem potenziell akuten Gesundheitsrisiko für Kinder. Für Erwachsene besteht demnach kein Risiko.

Laut Behörden in Belgien und den Niederlanden ist das Mittel „Dega16“, das – auf Basis ätherischer Öle – etwa für die Reinigung und Desinfektion von Ställen zugelassen ist, in unzulässiger Weise mit Fipronil vermischt worden. Dieses Insektizid wird in der Veterinärmedizin zur Bekämpfung etwa von Flöhen und Zecken bei Hunden und Katzen verwendet. Es ist jedoch als Arzneimittel für die Anwendung bei Lebensmittel liefernden Tieren verboten. Möglicherweise

War es ein krimineller Akt?

Wie es zur Vermischung mit Fipronil gekommen ist, ist derzeit noch unklar. „Sollten die Untersuchungen ergeben, dass hier Stoffe zur Schädlingsbekämpfung unerlaubt gemixt worden sind, müssen die Verantwortlichen schnell und konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn hier jemand bewusst gehandelt hat, ist das ein krimineller Akt. Das wäre unverantwortlich und müsste hart bestraft werden“, wird Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer in einer Pressemitteilung zitiert.