Vergabe-Affäre: Lies und Pörksen geladen CDU: Sprecherin-Rücktritt „unausweichlich“

Hannover. Eine Staatssekretärin musste bereits wegen der Vergabeaffäre gehen, nun fordert die Opposition den Rücktritt einer weiteren. Weils Regierungssprecherin Pörksen ist aus Sicht von CDU und FDP nicht mehr haltbar.

In der Affäre um fehlerhafte Vergaben schießt sich die Opposition auf Fehler der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein. Bei der ersten Zeugenvernehmung am heutigen Dienstag dürfte demnach nicht Wirtschaftsminister Olaf Lies (auch SPD) im Visier der Opposition stehen. In dessen Ressort war die Affäre zwar im Mai aufgekommen. Doch Lies hat bereits seine Staatssekretärin Daniela Behrens entlassen. Zudem sind noch zahlreiche Akten, unter anderem etwa 48000 Mails des ebenfalls abgesetzten Pressesprechers, bei Unregelmäßigkeiten noch nicht ausgewertet. Deswegen wird Lies wohl noch ein zweites Mal vorgeladen. Gegen Behrens und den Sprecher ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Pressechefin im Visier

Bei der heutigen Ausschusssitzung dürfte sich die Opposition vor allem die als zweite Zeugin geladene Regierungssprecherin Anke Pörksen (SPD) vorknöpfen. Es geht dabei um die jahrelange Suche nach dem neuen Landesclaim „Niedersachsen. Klar.“ Die Opposition sieht bei den Vergaben Genossenfilz – und sieht sich nach Einsicht in Akten bestätigt.

Die Obleute von CDU und FDP, Uwe Schünemann und Christian Grascha, erhoben am Montag schwere Vorwürfe gegen die Chefin der Pressestelle von Ministerpräsident Weil. Diese habe in den Auswahlprozess eingegriffen, um den von ihr gewünschten Kommunikationsberater Michael Kronacher im Rennen zu halten. „Der Rücktritt von Frau Pörksen ist aus unserer Sicht unausweichlich“, sagte Schünemann. Begründung: „Die qualitativen Rechtsverstöße von Pörksen und Behrens sind vergleichbar“, erklärt der CDU-Obmann. Damit forderte Schünemann auch strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die diese bisher ablehnte.

Grascha sieht mittelbar auch den Ministerpräsidenten im Visier. Weil sei wohl stärker eingebunden gewesen als bisher angenommen, vermutet er. Auch Weil wolle man später vorladen.

Die Opposition präsentierte am Montag interne Mails der Landesregierung, die Pörksens „manipulatives Handeln“ (Schünemann) belegen sollen. Demnach habe sich Pörksen – anders als bisher dargestellt – dafür stark gemacht, den SPD-nahen Kronacher mit der Claimsuche zu betrauen.

Intern wurde gewarnt

Nach den nun vorgelegten Unterlagen riet nicht nur das Wirtschaftsministerium zu einer sauberer Ausschreibung ( wir berichteten exklusiv). Auch in der Staatskanzlei selbst gab es den Akten zufolge Bedenken gegen das später gewählte Verfahren: So warnte Pörksens Stellvertreter Michael Jürdens im Juli 2015 „ausdrücklich und sehr ernsthaft“ vor dem Plan, über Kronacher einen Pitch genannten Werbeagenturwettstreit zu veranstalten. „Weder ist der Pitchauftrag gedeckt durch den Vertrag mit MK [Kronacher, Anm. der Redaktion], noch ist es rechtlich zulässig, das Vergaberecht durch solche Methoden zu umgehen“, mailte Jürdens an Pörksen. Trotzdem blieb es bei dem Pitch.

Die Staatskanzlei blieb am Montag bei ihrer im Juni ausgegebenen Linie. Da hatte Staatskanzleichef Jörg Mielke gravierende „individuelle Fehlleistungen“ eingeräumt, eine Pörksen-Entlassung aber ausgeschlossen. „Eine Manipulation ist nicht ablesbar und schon gar nicht belegbar“, sagte am Montag der neben Pörksen und Jürdens dritte Regierungssprecher Olaf Reichert der Nachrichtenagentur dpa.