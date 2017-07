Positive Entwicklung Zahl der Störche in Niedersachsen gestiegen

Die Zahl der Weißstörche in Niedersachsen ist gestiegen: Landesweit haben in diesem Jahr mehr als 800 Störche gebrütet. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Die Zahl der Weißstörche in Niedersachsen ist gestiegen: Landesweit hätten in diesem Jahr mehr als 800 Störche gebrütet, teilte das Umweltministerium am Sonntag in Hannover mit.