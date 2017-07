Hund schlägt Angreifer in Flucht Frau in Nordhorn von drei Männern attackiert

Frau in Nordhorn von drei Männern attackiert MEC öffnen

Die Polizei in Nordhorn fahndet nach drei Männern, die am Freitagabend eine Frau am Vechteufer angegriffen haben. Symbolfoto: dpa

Nordhorn. Am späten Freitagabend ist eine 42-jährige Frau am Vechteufer in Nordhorn von drei Männern angegriffen worden. Ihr Hund attackierte daraufhin die Unbekannten.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Spaziergängerin gegen 23:30 Uhr vom Menkenweg kommend Richtung Tierpark unterwegs, als sie den drei Männern begegnete. Demnach schlugen die Angreifer unvermittelt auf die 42-Jährige ein. Die Frau stürzte. Als sie versuchte aufzustehen, trat ihr einer der Männer ins Gesicht, teilte die Polizei weiter mit. Der Hund der Frau, ein Australien Sheppard, attackierte daraufhin die Angreifer und schlug sie in die Flucht. Die Männer liefen in Richtung Wehrweg davon. Fahndung blieb erfolglos Die 42-Jährige konnte trotz einer Platzwunde im Gesicht nach Hause laufen und die Polizei verständigen. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 0 59 21/30 90 zu melden. Eine Beschreibung der Täter liege nicht vor. Möglicherweise hätten sie aber Bisswunden des Hundes davongetragen.