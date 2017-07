Lastwagen schiebt Fahrzeuge auf Zwei Frauen bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

Nordhorn. Bei einem Unfall in Nordhorn sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die Frauen mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr auf der Wietmarscher Straße. Ein 58-jähriger Mann aus Hoogstede war mit einem Sattelzug in Richtung Wietmarschen unterwegs. Vor ihm hatte sich eine Fahrzeugschlage aus vier Fahrzeugen gebildet, da das erste Fahrzeug in Höhe Döpperweg abbiegen wollte. Das erkannte der Fahrer des Lastwagens zu spät.

Frauen wurden schwer verletzt

Der Mann fuhr auf die vier stehenden Autos auf und schob diese aufeinander. Eine 22-jährige Autofahrerin in einem Seat Ibizza und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.