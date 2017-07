Überschwemmungen Einsatzkräfte in Wolfenbüttel klagen über Hochwasser-Gaffer

Wolfenbüttel. Feuerwehrleute und Helfer klagen beim Hochwasser in Wolfenbüttel über Behinderungen durch Schaulustige. Der Bürgermeister erwägt Platzverweise.

„Wir kriegen hier jetzt zusehends eine Gafferproblematik“, sagte Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink am Freitag. Eine Feuerwehrfrau habe ihm berichtet, sie sei beinahe von einem Auto überfahren worden. Auch andere Helfer seien behindert worden. Er kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen Gaffer an. „Wir würden jetzt auch nicht mehr lange fackeln und den Leuten mit Platzverweisen kommen“, sagte Pink. (Weiterlesen: Katastrophenalarm, Sandsäcke, Pumpen – Hochwasser in Niedersachsen)

Behinderung von Rettungskräften als Straftat

Seit Mai gilt es als Straftat, bei Unglücksfällen vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern, die Hilfe leisten wollen. Darauf stehen Geldstrafe oder bis zu ein Jahr Haft.

In Wolfenbüttel hat das Hochwasser Teile der Innenstadt überschwemmt. Der Pegelstand der Oker war zunächst stabil, aber auf hohem Niveau, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Eine Straße am Rande der Altstadt stehe mehr als knietief unter Wasser. Häuser mussten evakuiert werden und die Anwohner wurden aufgerufen, ihre Autos in Sicherheit zu bringen. Teilweise wurde auch der Strom abgeschaltet. Auch die Bewohner eines Seniorenwohnheims mussten vor dem Wasser in Sicherheit gebracht werden. (Weiterlesen: Feuerwehr aus dem Osnabrücker Nordkreis zu Hochwasser-Hilfe gerufen)

Katastrophenalarm ausgerufen

Das Hochwasser bahnt sich in Wolfenbüttel jetzt auch seinen Weg durch die Erde. In alten Häusern drücke das Grundwasser von unten in die Keller, sagte Bürgermeister Pink. Die Feuerwehr könne aber wegen der vielen Einsätze nicht beim Auspumpen der Keller helfen. „Hier sind die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, auch sich selbst zunächst einmal zu helfen“, sagte Pink. Die Stadt hatte in der Nacht zu Freitag Katastrophenalarm ausgerufen. Nach heftigen Überschwemmungen im Harz drückt das Wasser jetzt Richtung Norden vor allem in kleinere Flüsse.

Weil kündigt Soforthilfe an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Opfern des Hochwassers „unbürokratische Soforthilfe“ zugesichert. Einen finanziellen Rahmen nannte der Regierungschef am Freitag in Hannover dabei allerdings nicht. „Kurzfristig wird nach Möglichkeiten gesucht, unmittelbar Geschädigten eine finanzielle Soforthilfe zu zahlen“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.