Landeswahlausschuss Niedersachsen-AfD darf zur Bundestagswahl antreten

Hannover Ende einer monatelangen Zitterpartie: Die AfD kann offenbar flächendeckend zur Bundestagswahl antreten. Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo Kritiker die Listen angefochten hatten.

Hannover. Aufatmen bei der AfD: Trotz einiger Unregelmäßigkeiten haben die Landeswahlausschüsse in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen die jeweiligen Landeslisten für die Bundestagswahl am 24. September zugelassen.

In Hannover hatte es Landeswahlleiterin Ulrike Sachs zuvor spannend gemacht: In der Ausschuss-Sitzung rief sie fast eine halbe Stunde lang einen Einwand nach dem anderen gegen die umstrittne AfD-Listenaufstellung im Februar auf: Ob nicht eingehaltene Einladungsfristen oder bei dem Parteitag ausgegebene Wahlempfehlungslisten – Sachs arbeitete einen Vorwurf nach dem anderen ab. Ihr Urteil: Manche hätten sich nicht bestätigt, andere seien nicht relevant. So empfahl Sachs dem Landeswahlausschuss, die AfD-Liste zuzulassen. Und der folgte einstimmig. Bei einer Ablehnung wäre die Partei in Niedersachsen am 24. September schlicht unwählbar gewesen. Lediglich die regionalen Direktkandidaten, die am Freitag von den jeweiligen Kreiswahlausschüssen überprüft wurden, hätten dann angekreuzt werden können. Über eventuell strittige Entscheidungen der Kreisausschüsse will die Landeswahlleitung am 3. August entscheiden.

„Ein guter Tag“

„Für uns ist das ein guter Tag“, sagte der Landesparteichef und niedersächsische Spitzenkandidat Armin-Paul Hampel unmittelbar nach der Entscheidung. Der vorangegangene Streit um die Landesliste „hat uns unendlich viel Arbeit gekostet“, klagte er. Hampel-Gegner hatten die Listenversammlung im Februar immer wieder kritisiert und eine Wiederholung gefordert. Aus Sicht der Kritiker gab es nicht nur Formfehler bei der Einladung, sondern auch handfeste Beeinflussungen der Wahl durch das vorherige Miesmachen oder Loben möglicher Kandidaten durch den Landesvorstand. Solche Empfehlungen gehören aber laut Sachs zum innerparteilichen Wahlkampf dazu.

Auch die AfD selbst hatte zwischenzeitlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit, so forderte die Bundespartei von Niedersachsen eine Wiederholung. Zeitweise war ein Ersatzparteitag in Neuenkirchen-Vörden angekündigt gewesen. Vorläufiger Höhepunkt der Verwirrung war im Juni das Auftauchen gefälschter Briefe, in denen die Landeswahlleiterin der Partei angeblich die Korrektheit der eingereichten Liste bescheinigte. Wie sich später herausstellte, hatte die AfD bis dato aber weder eine Liste eingereicht noch eine Rückmeldung der Landeswahlleiterin erhalten. Woher die Schreiben kommen, ist immer noch unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover wegen der Fälschungen dauern an.

„Endlich Wahlkampf“

Auch in Nordrhein-Westfalen passierte die AfD-Landesliste den Wahlausschuss. Allerdings stimmten zwei von sechs Ausschussmitgliedern wegen „sicher nachweisbarer Rechtsverstöße“ gegen die Zulassung. Da nach Angaben der Partei auch die anderen 14 Landeswahlausschüsse zustimmten, kann die AfD bei der Bundestagswahl am 24. September nun flächendeckend antreten.

„Wir können jetzt endlich Wahlkampf machen“, sagte Hampel am Freitagmittag. Für denselben Abend war bereits eine AfD-Kundgebung in Hannover angesagt. Dass dieser unter Finanzproblemen leiden könnte, wie von unserer Redaktion berichtet, wies er zurück. „Es gibt keine finanziellen Engpässe“, sagte der Parteichef.