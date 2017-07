Längere Wartezeiten Ampel in Schüttorf zeigt seit April zu oft Rot

Schüttorf. An der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf müssen die Autofahrer derzeit länger als üblich warten. Die Stadt im Landkries Grafschaft Bentheim sagt, sie habe das Problem an die Landesbehörde für Straßenbau in Lingen gemeldet. Passiert ist allerdings noch nichts.

Wer in Schüttorf über die Ampelkreuzung Graf-Egbert-Straße, Salzberger Straße, Weidenstraße fahren will, muss derzeit längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Nach Informationen der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Lingen sind dort die Kontaktschleifen im Boden defekt, die die Ampelschaltung regeln. „Wenn die Spurrillen in der Straße zu tief sind, dann funktionieren die Kontaktschleifen nicht mehr“, sagt Behördenleiter Klaus Haberland auf Anfrage unserer Redaktion. Als Alternative würden in solchen Fällen Kameras auf der Ampelanlage installiert, die dann die Steuerung regeln. Noch ist vor Ort allerdings nichts passiert – obgleich das Problem schon seit Längerem bekannt ist, wie der Schüttorfer CDU-Vorsitzende Stefan Niehaus berichtet. „Das Problem wurde erstmals in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Samtgemeinde am 24. April dieses Jahres von der Politik an die Verwaltung herangetragen. Seitdem gab es dazu mehrfach Nachfragen der Stadtratsmitglieder im Verwaltungsausschuss der Stadt“, sagt Niehaus. Die Verwaltung habe das Problem mehrfach weitergegeben.

Klaus Haberland widerspricht dieser Darstellung allerdings: „Uns ist am 29. Juni durch den Bürgermeister von Samern, zugleich Ratsmitglied in Schüttorf, Marco Beernink, die Problematik an der Ampelanlage mitgeteilt worden“, sagt er. „Die Straßenmeisterei hat daraufhin festgestellt, dass, aufgrund der zu großen Spurrillen, die Kontaktschleifen nicht mehr vernünftig funktionieren.“ In der Verkehrskommission sei dann die Entscheidung für die Kameralösung gefallen, sagt Haberland. Der Auftrag für die Arbeiten sei am 14. Juli erteilt worden. „Der Ablauf passt“, sagt Haberland.

Hat die Schüttorfer Verwaltung die Lingener Behörde also doch nicht frühzeitig über die Problematik informiert? Doch, sagt Elfriede Verst, Wirtschaftsförderin der Stadt Schüttorf, und verweist auf ein entsprechendes Sitzungsprotokoll. „Wir haben das Problem bereits in der 15. Kalenderwoche an die Straßenmeisterei in Nordhorn gemeldet“, sagt Verst. Die Straßenmeisterei gehört zum Geschäftsbereich der Lingener Behörde.

Verst bestätigt, dass der Auftrag für die Einrichtung der Kameras inzwischen erteilt worden sei. „Wir werden dann wieder eine flexible Ampel und kürzere Wartezeiten haben.“ Wann genau das sein wird, wisse sie auch nach Rücksprache mit der Landesstraßenbaubehörde nicht. Dort habe man sich nicht festlegen wollen. „Wir gehen aber davon aus, dass das zeitnah passieren wird“, sagt Verst.