Osnabrück. Baden-Württembergs Agrarminister Hauk macht die Tierhalter in Nordwest-Deutschland indirekt verantwortlich für die strengere Düngeverordnung. Dazu ein Kommentar.

Die Kritik an der intensiven Landwirtschaft mit vielen Tieren hat längst die grüne Ecke verlassen und sich entkoppelt vom Kampfbegriff der Massentierhaltung.

Das zeigen die Aussagen des CDU-Ministers Hauk aus Baden-Württemberg. Sein Verweis auf eine flächengebundene Tierproduktion findet sich immer wieder. Etwa in der druckfrischen Nutztierhaltungsstrategie der Bundesregierung. In der skizziert das CSU-geführte Bundesagrarministerium eine zukunftsfähige Tierhaltung. Wird das Ziel der Flächenbindung ernsthaft vorangetrieben, stehen Regionen wie Westfalen oder Weser-Ems vor erheblichen Herausforderungen. Hier werden weit mehr Tiere gehalten, als Fläche zum Ausbringen der Gülle vorhanden ist.

Die Meinungsverschiedenheit über die Dimension der Tierhaltung zieht sich aber auch durch die Landwirtschaft selbst. In weniger viehhaltungsintensiven Regionen wird der Schwarze Peter in Richtung Weser-Ems oder Westfalen geschoben. Diese Ecken seien am schlechten Bild der Landwirtschaft schuld, heißt es dann hinter vorgehaltener Hand. Trotz aller nachweislichen Bemühungen um Verbesserungen läuft die Branche im Nordwesten also Gefahr alleine dazustehen und bei der Zukunft der Tierhaltung gar nicht mehr mitreden zu können.