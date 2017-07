Appletree Garden 2017 Appletree Garden Festival lockt Musikfans nach Diepholz

Diepholz. Das Appletree Garden Festival in Diepholz gehört zu den Geheimtipps im deutschen Festivalkalender. Vom 3. bis 5. August lockt das Festival wieder 5000 Musikfans in den Diepholzer Bürgerpark.

Das Appletree Garden Festival zählt zu den schönsten und am liebevollsten gestalteten Festivals in Deutschland. Besucher schätzen die intime Atmosphäre von nur rund 5000 Besuchern und die vielen Details unter den riesigen Bäumen des Diepholzer Bürgerparks. Das Festival ist dementsprechend in der Regel schnell ausverkauft, so wie auch die 2017-Ausgabe. Bereits im Mai meldeten die Veranstalter: Alle Karten sind verkauft.

Bunt gemischtes Line-up

Beim Appletree Garden 2017 stehen 45 Bands und Künstler auf den Bühnen. Neben der bekannten Hauptbühne und der kleineren Waldbühne wird es 2017 erstmals das „Spiegelzelt“ als dritte Bühne sowie einen „Spielplatz“ als vierte Aktionsfläche geben. Die Musik zieht sich quer durch alle Stile. Rock, Hip Hop, Indie, Alternative, Electro, selbst Lesungen stehen auf dem Timetable. Zu den wohl bekanntesten Künstlern gehören beim Appletree Garden 2017: Aurora, Die Höchste Eisenbahn, Trentemøller, Boy und Newcomer Faber sowie Radio-Dauerbrennerin Alice Merton („No Roots“). Für Lesungen geben sich Heinz Strunk und Youtuber $ick die Ehre.

Von Donnerstag bis Samstag

Anders als die meisten anderen Festivals geht das Appletree Garden nicht von Freitag bis Sonntag, sondern von Donnerstag bis Samstag. Der Campingplatz (auf einem Acker direkt neben dem Festivalgelände) öffnet am Donnerstag, 3. August, bereits um 12 Uhr seine Tore. Das Programm auf den Bühnen startet um 16.15 Uhr. Nachdem am ersten Tag um 1.30 Uhr Schluss ist, wird an den beiden Folgetagen mehr geboten: Bereits ab 9 Uhr gibt es Mitmachangebote wie Yoga oder Tanzimprovisation. Das musikalische Programm erstreckt sich Freitag und Samstag über die Zeit von 14.30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden um 3.30 Uhr.

Alle Bands und Künstler im Überblick