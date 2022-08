Auto fährt in Seniorenwohnanlage Foto: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüc up-down up-down Bad Bevensen 91-Jährige in Wohnzimmer von Auto erfasst: Fahrerin schweigt Von dpa | 30.08.2022, 12:08 Uhr

Eine 91-Jährige ist von einem Auto in ihrem Wohnzimmer erfasst worden - nach dem schweren Unfall in Bad Bevensen im Landkreis Uelzen ermittelt jetzt die Polizei gegen die Fahrerin. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor eine 60-Jährige am Montag beim Ausparken die Kontrolle über ihren Wagen, stieß zwei Altkleidercontainer um, fuhr über den Parkplatz, danach durch eine Hecke, den Vorgarten und über eine Terrasse in die Seniorenwohnanlage.