100 Rettungskräfte im Einsatz Junger Mann ertrinkt im Silbersee in Langenhagen

Langenhagen. Im Silbersee in Langenhagen, einem Badesee in der Nähe von Hannover, ist ein 20 Jahre alter Mann ertrunken.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden Rettungskräfte am Montagabend zum Silbersee in Langenhagen alarmiert, weil Menschen, die in dem See schwammen, um Hilfe riefen. Zwei von ihnen konnten sich selbst ans Ufer retten, der 20-Jährige blieb jedoch zunächst vermisst. Rund 100 Einsatzkräfte suchten mit Tauchern und Scheinwerfern eineinhalb Stunden nach ihm, bis sie ihn schließlich drei bis vier Meter unter der Wasseroberfläche fanden. Wie ein Polizeisprecher weiter sagte, wurde der Mann aus dem Wasser geborgen. Ein Notarzt konnte ihn jedoch nicht mehr retten.