Häuser beschädigt Gewitter bringt Starkregen und Hagel in Region Osnabrück

Osnabrück. Ein heftiges Gewitter ist am Montagabend mit Starkregen und großen Hagelkörnern über Teile der Region Osnabrück gezogen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und kachelmannwetter.de hatten am Abend vor schwerem Gewitter und Überflutungsgefahr in der Region Osnabrück gewarnt. Laut DWD drohten heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Quadratmeter und Stunde.

Blitz schlägt in Haus ein

Dazu kamen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern und Hagelkörner von bis zu drei Zentimetern. Auch südliche Gebiete des Landkreises Vechta waren betroffen. In Merzen schlug ein Blitz in ein Hausdach ein und beschädigte es. (Weiterlesen: Gewitter und Blitze live am Bildschirm verfolgen)

Am Emsland und der Stadt Osnabrück zog das Unwetter dagegen vorbei. Um 22 Uhr war das Gewitter weiter in Richtung Osten gezogen und der DWD hob die Unwetterwarnung für die Region auf.

