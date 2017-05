Sommerferien 2017 Wann sind in Niedersachsen die Schulferien 2017?

Osnabrück. Wann sind in Niedersachsen die Schulferien 2017? Hier finden Sie alle Daten.

In Niedersachsen gibt es Winter-, Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien. (Weiterlesen: Brückentage 2017: Mit nur neun Urlaubstagen 17 freie Tage)

Wann sind 2017 Winterferien in Niedersachsen?

Die Winterferien waren am 30. und 31. Januar 2017.

Wann sind 2017 Osterferien in Niedersachsen?

Die Osterferien waren vom 10. bis zum 22. April 2017.

Wann sind 2017 Pfingstferien in Niedersachsen?

Nach Pfingsten ist am 5. und 6. Juni 2017 frei.

Wann sind 2017 Sommerferien in Niedersachsen?

Die Sommerferien sind vom 22. Juni bis zum 2. August 2017.

Wann sind 2017 Herbstferien in Niedersachsen?

Die Herbstferien sind vom 2. Oktober bis zum 13. Oktober 2017.

Wann ist der Reformationstag 2017?

2017 wird wegen des 500-jährigen Jubiläums der Reformation der Reformationstag bundesweit am 31. Oktober begangen – und ist überall ein Feiertag. Martin Luther soll am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben.

Wann sind 2017 Weihnachtsferien in Niedersachsen?

Die Weihnachtsferien dauern in Niedersachsen 2017 vom 23. Dezember 2017 bis zum 6. Januar 2018.