Osnabrück. Kalender 2019/2020: Wann beginnen die Zeugnisferien in Niedersachsen?

In Niedersachsen gibt es 2019 Zeugnisferien (auch Halbjahresferien genannt), Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien.

Zeugnisferien 2019:

Beginn: Donnerstag, 31. Januar 2019

Ende: Freitag, 1. Februar 2019

Die Zeugnisferien dauern zwar nur zwei Tage, bescheren den Schülern allerdings ein langes Wochenende und ingesamt vier Tage frei. In den angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es dagegen keine Zeugnisferien. In Hamburg haben die Schüler am Freitag, 1. Februar 2019, frei.

Weiterlesen: Brückentage 2019: So haben Sie mehr vom Urlaub



Osterferien 2019

Beginn: Montag, 8. April 2019



Ende: Mittwoch, 23. April 2019

Die Osterferien 2019 dauern 16 Tage und überschneiden sich mit den Weihnachtsferien in den angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die Ferien in Hamburg beginnen am 4. März und enden am 15. März 2019. Die Ferien von Schleswig-Holstein beginnen am 4. April und dauern bis zum 18. April. Die Osterferien von Nordrhein-Westfalen dauern vom 15. bis 27. April 2019.

Pfingstferien 2019:

Beginn: Freitag, 31. Mai 2019

Anzeige Anzeige

Die Pfingsferien in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag, 11. Juni 2019. In Schleswig-Holstein sind die Pfingstferien am Freitag, 31. Mai 2019. In Hamburg beginnen die Pfingstferien am Montag, 13. Mai. 2019, und enden am Freitag, 17. Mai 2019.

Sommerferien 2019:

Beginn: Donnerstag, 4. Juli 2019



Ende: Mittwoch, 14. August 2019



Die Sommerferien in Niedersachsen überschneiden sich zum Teil mit den Sommerferien in den angrenzenden Bundesländern in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien am Montag, 15. Juli 2019, und enden am Dienstag, 27. August 2019. In Schleswig-Holstein beginnen die Sommerferien am Montag, 1. Juli 2019, und enden am Samstag, 10. August 2019. In Hamburg beginnen die Sommerferien bereits am Donnerstag, 27. Juni 2019, und enden am Mittwoch, 7. August 2019.

Herbstferien 2019:

Beginn: Freitag, 4. Oktober 2019



Ende: Freitag, 18. Oktober 2019



Die Herbstferien in Schleswig-Holstein und Hamburg beginnen und enden zur gleichen Zeit wie die Herbstferien in Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen beginnen die Herbstferien am Montag, 14. Oktober 2019, und enden am Samstag, 26. Oktober 2019.

Weihnachtsferien 2019/2020:

Beginn: Montag, 23. Dezember 2019



Ende: Montag, 6. Januar 2020



Die Weihnachtsferien 2019/2020 beginnen und enden wie die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. In Hamburg beginnen die Weihnachtsferien dagegen bereits am Freitag, 20. Dezember 2019, und enden am Freitag, 3. Januar 2020.