Osnabrück. Wann sind in Niedersachsen die Schulferien 2018? Hier finden Sie alle Daten.

In Niedersachsen gibt es 2018 Zeugnisferien (auch Halbjahresferien genannt), Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien.

Herbstferien 2018

Beginn: Montag, 1. Oktober 2018



Letzter Ferientag: Freitag, 12. Oktober 2018

Die Herbstferien 2018 dauern zwei Wochen und überschneiden sich mit den Herbstferien in den angrenzenden Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Ferien von Schleswig-Holstein dauern allerdings bis zum 19. Oktober. Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen beginnen am 15. Oktober und enden am 27. Oktober 2018.

Weihnachtsferien 2018/2019

Beginn: Montag, 24. Dezember 2018



Letzter Ferientag: Freitag, 4. Januar 2019

Die Weihnachtsferien 2018/2019 dauern zwei Wochen und überschneiden sich mit den Weihnachtsferien in den angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Ferien von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen dauern vom 21. Dezember bis zum 4. Januar 2019. Die Weihnachtsferien in Hamburg beginnen am 20. Dezember und enden am 4. Januar 2019.

Weiterlesen: Brückentage 2019: So haben Sie mehr vom Urlaub



Osterferien 2019

Beginn: Montag, 8. April 2019



Ende: Mittwoch, 23. April 2019

Die Osterferien 2019 dauern 16 Tage und überschneiden sich mit den Weihnachtsferien in den angrenzenden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die Ferien in Hamburg beginnen am 4. März und enden am 15. März 2019. Die Ferien von Schleswig-Holstein beginnen am 4. April und dauern bis zum 18. April. Die Osterferien von Nordrhein-Westfalen dauern vom 15. bis 27. April 2019.