Aufprall gebremst Mann fällt betrunken vom Balkon - und bleibt im Katzennetz hängen

Bad Fallingbostel. Ein Netz zum Schutz einer Katze hat einem 57-Jährigen möglicherweise das Leben gerettet.

Der Mann fiel am Samstagnachmittag in Bad Fallingbostel im Landkreis Heidekreis betrunken von einem Balkon. Er habe sich anscheinend zu weit über die Brüstung gelehnt und dabei das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zu seinem Glück blieb er in dem Netz hängen, das die Nachbarin in der Wohnung darunter wegen ihrer Katze aufgehängt hatte. Dadurch wurde der Aufprall auf dem Rasen vor dem Haus gebremst. Der Mann wurde mit einer starken Brustprellung in ein Krankenhaus gebracht.