Bei Reparaturarbeiten 34-jähriger bei Arbeitsunfall in Lohne tödlich verunglückt

34-jähriger bei Arbeitsunfall in Lohne tödlich verunglückt

Bei Reparaturarbeiten an der Klappe eines Muldenkippers ist ein 34-Jähriger in Lohne am Freitag tödlich verletzt worden. Symbolfoto: dpa

Lohne. Bei Reparaturarbeiten an der Klappe eines Muldenkippers ist ein 34-Jähriger in Lohne am Freitag tödlich verletzt worden.