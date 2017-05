Birkner kritisiert Art und Tempo Auch FDP-Chef will in Niedersachsen Korrekturen bei Inklusion

Neuenkirchen-Vörden. Nach den Christdemokraten hat auch der FDP-Landesvorsitzende, Stefan Birkner, deutliche Veränderungen beim Inklusionsprozess an Niedersachsens Schulen gefordert. Die Art und Weise sowie das Tempo in der Sache müssten korrigiert werden, forderte er.

„Der Augen-zu-und-durch-Kurs der rot-grünen Landesregierung bei der Inklusion ist das Falsche“, sagte Birkner während eines Parteitreffens im südoldenburgischen Neuenkirchen-Vörden. Grundsätzlich sei Teilhabe und die Inklusion „der richtige Gedanke“, problematisch sei aber, wie Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) das Vorhaben realisiere. Birkner warf der Landesregierung vor, die Inklusion im Schulalltag „brutal durchzuziehen“. Damit schade Rot-Grün aber einer ganzen Schülergeneration.

Der Landesvorsitzende der Liberalen, der auch Abgeordneter im Parlament in Hannover ist und einst niedersächsischer Umweltminister war, unterstrich, dass seine FDP stattdessen weiter alternativ auf den Fortbestand von Förderschulen setze. „Die wollen wir prinzipiell beibehalten“, so Birkner.

Bildung als Schwerpunkt neben Landwirtschaft und Verkehr

Der 44-Jährige kündigte an, dass seine Partei im Landtagswahlkampf - gewählt wird im Januar 2018 - unter anderem auf die Bildungspolitik als ein Schwerpunktthema setzen wolle. Nicht nur der politische Streit um die Inklusion solle dann geführt werden, sondern auch die Unterrichtsversorgung thematisiert werden. Birkner legte zudem ein Bekenntnis „zum gegliederten Schulsystem mit gegebener Durchlässigkeit“ ab.

Weitere Schwerpunktthemen im Landtagswahlkampf der Freien Demokraten sollen die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik sowie die Zukunft der Landwirtschaft sein. Sein Landesverband setze damit auf jene Themen, die den Liberalen unlängst auch zum Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen verholfen hätten.

Absage an Ampelkoalition nach Landtagswahl 2018

Birkner nannte am Rande des Parteitreffens ein Zusammengehen mit den Christdemokraten nach der Landtagswahl - im Falle eines Wahlsieges und der rechnerischen Möglichkeit - als wahrscheinlichste Lösung. Es gebe aus zurückliegenden Regierungsjahren „noch viele Freundschaften zur CDU in Niedersachsen „, schilderte er. Problematisch werde es, sollte ein Dreier-Bündnis zur Mehrheitsbildung im Landtag notwendig sein, so Birkner. Eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Union und Grünen sei angesichts der Positionen der Öko-Partei in Niedersachsen problematisch. „Ich sehe uns inhaltlich weiter weg von den Grünen als es die CDU ist“, so Birkner. Auch eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen komme für ihn nicht infrage. „Dafür sehe ich in Niedersachsen keinen Raum“, betonte der FDP-Landesvorsitzende.