Menschen feiern friedlich So verlief der Vatertag in unserer Region

Osnabrück. Die Feiern zum diesjährigen Vatertag in Osnabrück, Emsland, Delmenhorst, Cloppenburg und Ostfriesland sind insgesamt ruhig verlaufen.

Wie die Polizeiinspektion Osnabrück mitteilt, gab es keine größeren Einsätze, die im Zusammenhang mit dem Vatertag standen. Das Phänomen Vatertag sei in Osnabrück nicht groß. Zwar zog es viele Tagesausflügler mit Bier zum Rubbenbruchsee und zum Nettal, doch mit Aktivitäten wie am 1. Mai war es nicht zu vergleichen. Die Feiern im Emsland verliefen genauso friedlich.

Auch die Polizei Delmenhorst vermeldet in der Region rund um Delmenhorst einen weitgehend ruhigen Einsatztag. Außer kleineren Raufereien, Sachbeschädigungen und Trunkenheitsfällen gab es bis zum Abend keine nennenswerten Ereignisse.

Im Landkreis Leer sowie in der Stadt Emden häuften sich nach Angaben der Polizeiinspektion Leer/Emden erst ab 20 Uhr die Einsätze, die oftmals alkoholbedingt waren. Es kam zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen. In sieben Fällen wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt. Außerdem kam es zu Beschwerden wegen Ruhestörung. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den auffälligen Personen oft um Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren.

Betrunkene Radfahrer

Die Polizei in Oldenburg musste nach eigenen Angaben wegen mehrerer Körperverletzungen insgesamt sechsmal auf einem Veranstaltungsgelände am Drögen-Hasen-Weg eingreifen. In drei weiteren Fällen wurden Anzeigen wegen Beleidigungen entgegengenommen. Im Laufe des Tages nahm die Polizei sechs Personen in Gewahrsam, nachdem diese einem Platzverweis nicht nachgekommen waren. Ein 28-Jähriger leistete dabei Widerstand, indem er eine Beamtin trat.

Außerdem musste die Polizei in Oldenburg gegen mehrere betrunkene Radfahrer vorgehen.

Ein 22-jähriger Radfahrer kollidierte aufgrund seiner alkoholbedingt unsicheren Fahrweise mit einem 21-jährigen Radfahrer. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

In 15 weiteren Fällen mussten die Beamten eingreifen und die Weiterfahrt von stark alkoholisierten Radfahrern untersagen, die in starken Schlangenlinien fuhren und keinerlei Kontrolle mehr über ihre Räder hatten.

Bei einem 44-Jährigen Radfahrer ergab der Alkoholtest einen Wert von 2,48 Promille. Ein 45-Jähriger war mit einem Wert von 2,18 Promille unterwegs; ein weiterer hoher Wert (2,02 Promille) wurde bei einem 23-Jährigen festgestellt. In allen Fällen wurden Blutproben entnommen.

Auch die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta vermeldet einen ruhigen Ablauf der Feierlichkeiten. Abgesehen von einigen kleineren Schlägereien verlief das Elektro-Pop-Festival „Tante Mia tanzt“ am Stoppelmarktgelände in Vechta sehr friedlich. Auch die andere Großveranstaltung in der Region – Riesenflohmarkt in Elisabethfehn – verlief ruhig.