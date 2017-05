Osnabrück, Emsland und Delmenhorst Wetter am Wochenende: Auf Sonne folgt Gewitter

Osnabrück. Menschen aus unserer Region können sich am Wochenende zunächst über sommerliche Temperaturen und Sonne freuen. Auf die Sonne folgen allerdings Gewitter.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt Nordwestdeutschland im Einflussbereich eines Hochs über der Nordsee. Am Freitag steigen die Temperaturen auf 20 Grad an der Küste und bis zu 26 Grad im südlichen Emsland. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf acht bis elf Grad. Stellenweise muss mit Nebel gerechnet werden.

Samstag wird es heiß

Am Samstag startet der Sommer richtig durch. Im südlichen Emsland sind Temperaturen bis 31 Grad drin. Auf den Inseln liegen die Temperaturen nach Angaben des DWD bei 25 Grad, sonst werden Temperaturen um die 27 Grad erwartet. Es weht ein meist schwacher Wind, an der Küste ist Seewind möglich. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 12 bis 16 Grad. Der Wind weht schwach.

Sonntag startet sonnig

Laut DWD startet der Sonntag zunächst sonnig. Im Tagesverlauf ziehen allerdings Schauer und Gewitter auf. Auf den Inseln liegen die Temperaturen maximal bei 20 Grad und in Südostniedersachsen werden Temperaturen bis 29 Grad erreicht. Der Wind weht meist schwach, in Schauernähe aber stark böig. In der Nacht zum Montag klingen die Schauer oder Gewitter ab.