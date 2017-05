Pattensen bei Hannover Dementer Mitbewohner soll Seniorin in Heim getötet haben

Hannover. In einem Seniorenwohnheim in Pattensen bei Hannover ist eine 88-Jährige vermutlich von einem Mitbewohner getötet worden.

Nach der Tat steht ein 75 Jahre alter Mitbewohner unter Verdacht, der unter Demenz leiden soll, teilte eine Polizeisprecherin in Hannover am Freitag mit.

Notoperation kann Seniorin nicht retten

Mitarbeiter des Wohnheims hatten am Donnerstagnachmittag nach der Frau geschaut und ihre Verletzungen entdeckt. Sie alarmierten Polizei und Rettungsdienst, die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Dort starb sie am späten Abend. Der 75-Jährige wurde noch am Donnerstag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.