Norderney. Das 10-Punkte-Papier der niedersächsischen CDU zur Bildungspolitik wird vielen nicht gefallen. Doch es ist guter Beitrag zur Debatte.

Beflügelt von den Wahlerfolgen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen setzt die CDU jetzt auch in Niedersachsen voll auf das Thema Schulen. Zwar kann sich SPD-Ministerin Heiligenstadt rühmen, dass von der CDU eingeführte Turboabitur hierzulande einkassiert zu haben. Doch trotz höherer Ausgaben liegt vieles weiter im Argen. Landesweit fällt an den Schulen massiv Unterricht aus. Dass niemand genau sagen kann, wie viel eigentlich, ist in einer digitalisierten Gesellschaft kaum noch zu erklären. Und auf der Bildungs-Großbaustelle Inklusion fehlen nicht nur Fachkräfte. Auch bleiben die Zweifel, dass gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht-behinderte Kinder immer das richtige Rezept für mehr Teilhabe ist.

Mit dem Zehn-Punkte-Bildungspapier hat CDU-Spitzenkandidat Althusmann interessante und teils auch ungemütliche Anstöße für überfällige Debatten geliefert. Das Programm widersteht zumindest in weiten Teilen der Versuchung, möglichen Wählern mit der Aussicht auf mehr Geld eine schulpolitische Kuschelwelt zu versprechen und die eigene Regierungszeit schönzureden. Stattdessen hat es Ecken und Kanten, an denen man sich reiben kann. Darum kann es der Auftakt für eine sachorientierte Wahlkampfdebatte darüber sein, wie Schule in Niedersachsen sein sollte.