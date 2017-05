Vergabeaffäre im Ministerium FDP nimmt Chicago-Vertretung des Landes ins Visier

Hannover. In der Affäre um Vergaben im niedersächsischen Wirtschaftsministerium rückt nun auch die neue Repräsentanz des Landes in Chicago in den Blickpunkt.

In der Diskussion um fehlerhafte Vergaben des Wirtschaftsministeriums hat das Haus Spekulationen um einen weiteren Fall zurückgewiesen. Es geht um die Ausschreibung der im März von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) neu eröffneten niedersächsischen Repräsentanz in Chicago in den USA. Die wird aktuell für eine Modellphase von einem Jahr von Hannover Fairs, einer in Chicago ansässigen Tochter der Deutschen Messe AG betrieben. Der Vertrag für weitere vier Jahre ist aktuell europaweit ausgeschrieben. Pro Jahr soll der Betreiber 200000 US-Dollar erhalten, das sind etwa 181000 Euro.

Bode moniert Gutsherrenart

Die CDU sieht angesichts des neuen Falls ein Vergabesystem von Wirtschaftsminister Olaf Lies. „Zuerst sucht man sich seitens des Wirtschaftsministeriums eine Firma aus, verhandelt mit dieser die Konditionen und manipuliert anschließend die Ausschreibung so, dass nur die ausgesuchte Firma den Zuschlag erhalten kann“, sagt der CDU-Abgeordnete Uwe Schünemann. Alle Indizien sprächen dafür, dass bei der Vergabe der Repräsentanz des Landes in den USA diese Machenschaften noch perfektioniert worden sind.“

So sei die Messe-Tochter ganz offensichtlich bereits als künftiger Auftragnehmer ausgesucht gewesen. „Obwohl Minister Lies vom Interesse anderer Agenturen wusste, erhielt die ausgesuchte Firma ohne Ausschreibung und in freihändiger Vergabe den Auftrag für ein Jahr – getarnt als so genanntes Modellvorhaben. Erst nachdem der Minister die Repräsentanz persönlich eröffnet hatte, wird eine europaweite Ausschreibung für weitere drei Jahre veröffentlicht“, klagt Schünemann.

Auch die FDP wittert Unregelmäßigkeiten: Der Modellbetrieb sei „nach Gutsherrenart“ verteilt worden, um dem

Minister „einen medienwirksamen Auftritt zu verschaffen“, sagt der FDP-Abgeordnete Jörg Bode. Zudem sei die neue Ausschreibung so formuliert, dass sie Mitbewerber des jetzigen Betreibers möglicherweise von vornherein ausschließe, vermutet Bode und fordert unverzügliche Aktenvorlage. „Die Öffentlichkeit, aber auch wir als Parlamentarier haben ein Recht darauf, dass hier umfassend und vor allem schnell aufgeklärt wird. Die Taktik von Minister Lies, erst zu handeln, wenn der Druck zu groß wird und Informationen nur scheibchenweise rauszugeben, ist nicht akzeptabel. Der Minister muss sicherstellen, dass wir jetzt sofort Einsicht in die Unterlagen bekommen“, so Bode.

Chicago interessant für Niedersachsen

Das Wirtschaftsministerium weist die Vorwürfe zurück: Die Vergabe sei vollkommen unbedenklich, betont eine Sprecherin. Von einer Zusammenarbeit mit Hannover Fairs erwarte man sich Synergieeffekte am Messestandort Chicago. Zudem sei die Stadt als wirtschaftliches Zentrum der wirtschaftsstarken US-Region Midwest sehr interessant für das Land Niedersachsen.

Behrens entlassen

Das Wirtschaftsministerium steht wegen mehrerer Mauscheleien bei Auftragsvergaben seit Wochen unter Druck: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den inzwischen versetzten früheren Sprecher des Ministeriums sowie die bisherige Staatssekretärin Daniela Behrens. Die ist inzwischen offiziell ausgeschieden: Das Kabinett entließ Behrens wie erwartet bei seiner Sitzung am Mittwoch. Eine Nachfolge gibt es bislang noch nicht. Bis auf Weiteres übernimmt Abteilungsleiterin Ute Stahlmann.