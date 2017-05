Fraktion stellt auf Norderney Bildungspapier vor CDU-Kandidat Althusmann verspricht mehr Unterricht

Norderney. Eine Unterrichtsversorgung von mehr als 100 Prozent und eine Pause bei der Inklusion: CDU-Spitzenkandidat Althusmann verspricht im Fall eines Siegs bei der Landtagswahl klare Korrekturen in der Schulpolitik.

Nicht nur die frische Seeluft sorgte bei der dreitägigen CDU-Fraktionsklausur auf Norderney für gute Stimmung. Auch die CDU-Erfolge in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hoben die Laune der Oppositions-Abgeordneten und des Spitzenkandidaten Bernd Althusmann. Entsprechend aufgeräumt präsentierten sich Althusmann und Fraktionschef Björn Thümler zum Tagungsabschluss am Mittwoch im Conversationshaus im Zentrum der Nordseeinsel. Die Stimmung in der Fraktion sei „bestens“, sagte Thümler. Auch wenn allen klar sei, dass es bis zu einem Sieg bei der Landtagswahl im Januar 2018 noch ein „harter Kampf“ werde. Und dieser wird wohl auch noch in der Adventszeit geführt, denn nach der Bundestagswahl im September wird die Zeit knapp, die eigenen Inhalte unter die Leute zu bringen.

Inselbeauftragter gefordert

Thümler warf der rot-grünen Landesregierung vor, die Interessen der Insulaner zu vernachlässigen. Die CDU wolle nach einem Wahlsieg im Januar deshalb einen Inselbeauftragten der Landesregierung ernennen. Zudem verspricht Thümler schnellere Abhilfe bei der Verschlickung von Fahrrinnen und Häfen. Künftig sollten die Behörden sich nicht mehr gegenseitig in Sachen Ausbaggerung behindern. Stattdessen solle der Hafenbetreiber NPorts die Federführung übernehmen, kündigte Thümler an.

Als eines der zentralen Wahlkampfthemen hat die CDU die Bildung ausgemacht. Spitzenkandidat Bernd Althusmann stellte am Mittwoch ein 10-Punkte-Bildungspapier mit dem Titel „Besser lernen und Niedersachsens Zukunft gestalten!“ vor.

Ausfall soll gemeldet werden

Zentrale Forderung darin: Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen auf deutlich über 100Prozent zu steigern“ und damit „den Notstand der Unterrichtsversorgung “ zu beenden. Derzeit liegt die Versorgung Stichtagsberechnungen zufolge bei 98,9 Prozent. Die Unterrichtsversorgung gibt an, zu welchem Prozentsatz der vorgesehene Unterricht und zusätzliche Lehrerstunden für Inklusion, Ganztagsschule und Sprachförderung abgedeckt werden können. Was dieser statistische Wert konkret vor Ort bedeutet, ist unklar. Althusmann fordert deshalb eine landesweite digitale Erfassung ausfallender Stunden. Künftig sollen alle Schulen bis 2020 über ein digitales Datennetz den Ausfall nach Hannover melden.

„Unterricht geht vor“

Althusmann setzt angesichts eines anhaltenden Mangels an Lehrkräften vor allem auf eine Umverteilung der bestehenden Kapazitäten. Dabei solle die Maßgabe „Unterricht geht vor“ gelten. Alle Lehrerstunden, die nicht unmittelbar für Unterricht eingesetzt würden, müssten auf den Prüfstand. „Wir haben genügend Stunden im System. Sie werden nur nicht an den richtigen Stellen eingesetzt“, sagte Althusmann. Zudem wolle die CDU eine unabhängige Erhebung der „tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden“ der Lehrer auf den Weg bringen. Die Frage, wie lange Lehrer tatsächlich arbeiten, gehört zu den Dauerstreitthemen der niedersächsischen Bildungspolitik. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) hatte eine Arbeitszeitkommission eingesetzt.

Inklusion soll Pause machen

Auch die Berechnung von Stunden für die Inklusion behinderter Schüler soll auf den Prüfstand.

Insgesamt fordert die CDU für Niedersachsen ein einjähriges Moratorium in Sachen Inklusion. In dieser Pause sollen keine Förderschulen, insbesondere im Bereich Lernen, mehr geschlossen werden. Damit stellt sich die CDU klar gegen die Politik von Heiligenstadt, die die Inklusion zügig weiter vorantreiben will. Die Pause solle für eine „Standortbestimmung“ genutzt werden. Die CDU wolle Landkreise und kreisfreie Städte ermuntern, Förderzentren zu Förderschulzentren weiterzuentwickeln. Althusmann spricht sich dafür aus, deutschlandweit eine Bilanz der Inklusion zu ziehen. „Die Bildungspolitik muss sich dieser Frage offen stellen“, sagte er. Grundsätzlich gelte: Der Elternwille solle Vorrang haben.

Weitere Forderungen des Programms sind eine Rückkehr zur verstärkten Notenvergabe in den Grundschulen, zur Schullaufbahnempfehlung am Ende der vierten Klasse, zum umfassenden landesweiten Ganztagsschulangebot bis 2023 und zur Umstellung der Erzieherausbildung auf ein duales dreijähriges System.

Schnapsidee

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warf dem einstigen Kultusminister vor, in seiner Amtszeit den Lehrermangel mitverschuldet und in Sachen Inklusion nahezu nichts getan zu haben. Man werde die Pläne „intensiv begutachten“, erklärte die GEW. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte sprach von „einem ambitionierten Vorhaben“.Der Sozialverband Deutschland (SoVD) reagierte „entsetzt“ auf die Vorschläge zur Inklusion. „Das Moratorium ist eine Schnapsidee“, erklärte Landeschef Adolf Bauer.