Kreis Cloppenburg 80-Jähriger wird von Müllwagen überfahren und stirbt

Emstek. Ein 80-Jähriger ist im Kreis Cloppenburg von einem Müllwagen überfahren worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Mann stand mit seinem Rollator am Mittwochmorgen in einer Straßeneinmündung in einem Wohngebiet. Er sei dort von dem 48-jährigen Müllwagenfahrer übersehen worden, teilte die Polizei in Cloppenburg mit. Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Rentner nicht mehr helfen. Auch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Kreises Cloppenburg wurden zur Unfallstelle gerufen.