ARCHIV - Die Teilnehmer der "Sound of Silence" Wattwanderung durchqueren einen Priel. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt „Sound of Silence“ 90 Minuten Schweigen: Wattwanderung bietet Auszeit Von dpa | 06.06.2022, 08:53 Uhr

Wer eine geführte Wattwanderung bucht, bekommt normalerweise Wissenswertes über Wattwürmer, Strandkrabben und Muscheln erzählt. Bei den „Sound of Silence“-Wattwanderungen vor Eckwarderhörne (Landkreis Wesermarsch) mit Thomas Büsing (56) ist das anders: Während der 90-minütigen Tour im Watt schweigen alle. Einfach mal nichts sagen, nur auf die Geräusche in der Natur achten - so kündigt Büsing seine Tour an. „Es gibt immer mehr gestresste Menschen, für die eine solche Auszeit gut ist“, sagt sein Chef Matthias Schulz.