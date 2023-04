Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 90-Jährige verjagt drei Trickdiebe Von dpa | 19.04.2023, 14:09 Uhr

Eine 90 Jahre alte Frau hat drei Trickdiebe entlarvt und verjagt. Die drei Täter sollen am Dienstag innerhalb einer halben Stunde versucht haben, die Seniorin jeweils mit verschiedenen Maschen zu überlisten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau aus Hannover habe sich „aber nicht an der Nase herumführen“ lassen.