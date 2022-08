Löscharbeiten der Feuerwehr in einem Waldbrandgebiet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Brände 90 Einsatzkräfte unterstützen bei Waldbränden Von dpa | 10.08.2022, 12:12 Uhr

90 Einsatzkräfte aus Niedersachsen helfen derzeit bei der Waldbrandbekämpfung in der Sächsischen Schweiz sowie in Berlin-Grunewald. Die Kräfte aus Niedersachsen seien dort jeweils voraussichtlich bis Ende der Woche vor Ort, teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. In die sächsische Schweiz sind demnach 81 Helfer ausgerückt.