Corona-Impfung FOTO: Uwe Anspach Corona 90.000 Menschen erhielten über Impfteams vierte Impfung Von dpa | 08.04.2022, 17:55 Uhr | Update vor 45 Min.

Rund 90.000 Menschen in Niedersachsen haben bislang über mobile Impfteams eine vierte Corona-Schutzimpfung erhalten. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover mit. Die tatsächliche Zahl der Impfungen dürfte noch um einiges höher liegen, weil auch Arztpraxen diese erneute Immunisierung anbieten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der vierten Corona-Schutzimpfungen in seiner Übersicht noch nicht an.