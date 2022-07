Ein für Juni gültiges 9-Euro-Ticket. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Bahn 9-Euro-Ticket gilt künftig auf IC-Strecke Bremen-Norddeich Von dpa | 06.07.2022, 10:45 Uhr

Das 9-Euro-Ticket gilt von diesem Freitag an auch auf der für Touristen interessanten Intercity-Teilstrecke zwischen Bremen und Norddeich-Mole. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium und die Bahn haben sich auf eine Freigabe der Strecke für das günstige Ticket geeinigt, wie ein Ministeriumssprecher in Hannover am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ darüber berichtet. Einzelheiten sollten am Mittwochvormittag in der Landespressekonferenz vorgestellt werden.