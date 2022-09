Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Emsland 89-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall in Klinik Von dpa | 03.09.2022, 10:08 Uhr

Ein 89 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Haselünne im Emsland gestorben. Der Mann erlag am Freitagabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Seine 84-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 71-jährige Fahrer des zweiten beteiligten Autos erlitt laut Bericht lebensgefährliche Verletzungen.