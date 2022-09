Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gifhorn 88-Jährige wird von Laster erfasst und stirbt Von dpa | 15.09.2022, 13:13 Uhr

Eine Fußgängerin ist von einem Laster in Wittingen im Landkreis Gifhorn erfasst worden und anschließend an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Unfall sei am Donnerstagvormittag im Bereich einer Verkehrsinsel in der Innenstadt passiert, sagte eine Polizeisprecherin. Die 88 Jahre alte Frau starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar.