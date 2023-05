Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Cuxhaven 86-Jähriger Mann wird von Zug erfasst - tödlich verletzt Von dpa | 23.05.2023, 16:14 Uhr

Ein 86 Jahre alter Mann ist im Kreis Cuxhaven von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in Sellstedt an der Bahnstrecke von Bremerhaven nach Bremervörde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe aus noch unbekannten Gründen etwas abseits des Sellstedter Bahnhofs das Gleis betreten. Dort sei er von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Der 23 Jahre alte Lokführer erlitt den Angaben nach einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es.