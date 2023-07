Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehrsunfall 85-Jähriger fährt nach Unfall mit Auto auf der Felge weiter Von dpa | 24.07.2023, 19:43 Uhr | Update vor 11 Min.

Ein 85 Jahre alter Mann hat nach einem Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Obwohl ein Reifen an seinem Auto fehlte, setzte er seine Fahrt über mehrere Kilometer fort - auf der Stahlfelge. Polizeibeamte stoppten den Mann. Es wurde ein Verfahren wegen des Führens eines Pkw in einem verkehrsunsicheren Zustand eingeleitet, wie es weiter in der Polizeimitteilung hieß.