Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Aurich 84-jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw Von dpa | 12.07.2023, 18:54 Uhr | Update vor 1 Std.

In Aurich ist am Mittwoch eine 84 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw gestorben. Im Stadtteil Sandhorst fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Innenstadt, wollte nach rechts abbiegen, übersah nach derzeitigem Erkenntnisstand die Fahrradfahrerin auf dem Radweg und erfasste sie, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin geriet unter den Lkw. Sie musste befreit werden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimation starb die Frau noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.