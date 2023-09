Ermittlungen 83-Jähriger nach Messerattacke in Psychiatrie Von dpa | 25.09.2023, 14:04 Uhr | Update vor 42 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer Messerattacke auf seine Lebensgefährtin ist ein 83-Jähriger aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont in der Psychiatrie untergebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover prüfe, ob es dabei bleibe oder ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft komme, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen den 83-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die 71 Jahre alte Lebensgefährtin ist laut Polizei noch im Krankenhaus.