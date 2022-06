ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Grafschaft Bentheim 82-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt Von dpa | 05.06.2022, 10:05 Uhr

Ein 82-jähriger Autofahrer ist in der Grafschaft Bentheim tödlich verunglückt. Aus ungeklärter Ursache kam er in Emlichheim mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto prallte gegen das Andreaskreuz und die Ampel einer Bahnanlage. Der Fahrer sei bei dem Unfall am Samstag noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei ermittle wegen der Unfallursache.