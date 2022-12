Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Stade 82-Jährige fährt mit Auto in Supermarkt: Hoher Sachschaden Von dpa | 04.12.2022, 09:49 Uhr

Eine 82-Jährige ist mit ihrem Auto in das Schaufenster eines Supermarktes in Stade gefahren. Beim Einparken am Samstag verwechselte sie wohl Gaspedal und Bremse und fuhr über den Gehweg in das Schaufenster, wie die Polizei mitteilte. Danach legte sie den Rückwärtsgang ein, fuhr eine kleine Böschung hoch und krachte gegen ein Geländer. Die 82-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Weitere Personen haben sich nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro.