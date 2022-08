Ein Mitarbeiter der Spurensicherung arbeitet im Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in Delmenhorst. Foto: Nord-West-Media TV/dpa FOTO: Nord-West-Media TV up-down up-down Delmenhorst 80-Jährige tot aufgefunden: Enkel festgenommen Von dpa | 08.08.2022, 10:37 Uhr

Vor einem Einfamilienhaus in Delmenhorst haben Einsatzkräfte am Sonntagabend eine leblose 80-jährige Frau aufgefunden. Für die Bewohnerin des Hauses kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Frau sei „offensichtlich Gewalt angetan“ worden, hieß es.