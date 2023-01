Am Samstagabend ist ein 80-Jähriger bei einem Unfall mit einem Zug verstorben. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Unfall am Samstagabend Von Zug erfasst: 80-Jähriger stirbt an Bahnübergang in Bremen und | 15.01.2023, 09:13 Uhr | Update vor 6 Std. Von Sebastian Hanke dpa | 15.01.2023, 09:13 Uhr | Update vor 6 Std.

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist am Samstagabend beim Überqueren eines Bahnübergangs in Bremen von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle im Stadtteil Blumenthal an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.