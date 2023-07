Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Region Hannover 80-Jährige von Transporter angefahren und schwer verletzt Von dpa | 16.07.2023, 15:33 Uhr | Update vor 17 Min.

Eine 80-Jährige soll in der Region Hannover von einem rückwärts fahrenden Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden sein. Ein 39-Jähriger soll am Samstag in Barsinghausen nach einer Auslieferung rückwärts aus einer Sackgasse gefahren sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Seniorin befand sich in diesem Moment mit ihrem Rollator hinter dem Fahrzeug. Durch die Kollision stürzte sie unter das Heckteil des Kleintransporters. Ihr Rollator verkeilte sich unter dem Fahrzeug.