Abschluss der Osterpostfiliale der Deutschen Post FOTO: Sina Schuldt Ostern 80.000 Kinder schreiben an den Osterhasen in Ostereistedt Von dpa | 14.04.2022, 13:57 Uhr | Update vor 30 Min.

Frieden in der Ukraine und ein Ende der Corona-Pandemie - das haben sich viele Kinder in Briefen an den Osterhasen in Ostereistedt gewünscht. Bei der Osterpostfiliale in dem niedersächsischen Dorf Ostereistedt gingen in diesem Jahr 80.000 Kinderbriefe ein, wie die Deutsche Post am Donnerstag mitteilte.