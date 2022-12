Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Celle 79-Jähriger gesteht Polizei Tötung von Ehefrau am Telefon Von dpa | 14.12.2022, 13:27 Uhr

Per Telefon hat ein 79 Jahre alter Mann aus Lachendorf im Landkreis Celle bei der Polizei gestanden, seine Ehefrau getötet zu haben. Er gab an, die 78-Jährige erstickt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zu seinen Motiven gab es zunächst keine Angaben. Der Mann wurde kurz darauf am Montagmittag vorläufig festgenommen. Im Laufe des Mittwochs soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann.