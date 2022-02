Landgericht Lüneburg FOTO: Philipp Schulze Niedersachsen 76-Jähriger wegen Totschlags an Ex-Partnerin verurteilt Von dpa | 23.02.2022, 16:56 Uhr | Update vor 3 Std.

Ein 76-Jähriger ist wegen Totschlags an seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hatte die Tat beim Prozessauftakt am Dienstag vor dem Landgericht Lüneburg mit einer schriftlichen Erklärung eingeräumt. Weil er die Frau mit einem Messer getötet und es sogar mit in die Wohnung gebracht hatte, verneinte das Gericht einen minderschweren Fall, wie eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch mitteilte.