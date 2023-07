Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verden 76-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall Von dpa | 16.07.2023, 11:39 Uhr | Update vor 51 Min.

Bei einem Verkehrsunfall in Ottersberg (Landkreis Verden) ist ein 76 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war am Samstagabend mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort.